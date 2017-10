Il Nobel per la medicina ai 'padri' dell'orologio biologico

Roma, (askanews) - Il premio Nobel per la medicina e la fisiologia è andato agli studiosi americani Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young per le loro scoperte sul meccanismo molecolare che controlla l'orologio biologico interno a piante e animali, il cosiddetto ritmo circadiano.

"Le loro scoperte - è la motivazione - spiegano come piante, animali e umani adattano il loro ritmo biologico in modo da sincronizzarlo con la rivoluzione terrestre".