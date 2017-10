La tecnologia, protagonista nascosta del nostro tempo

Milano, 2 ott. (askanews) - La tecnologia è spesso protagonista silenziosa delle nostre vite. Ha modificato radicalmente il modo di lavorare, comunicare, semplificando e rendendo possibili obiettivi considerati inarrivabili. Ma al cospetto di alcuni scenari il progresso tecnologico lascia spaesati se non spaventati. Di questo si è parlato durante il terzo Talking about organizzato da Rimadesio nel suo store milanese, dove da maggio ha preso vita un ciclo di incontri culturali su temi quali l'architettura, l'ecologia e da ultimo la tecnologia. A raccontare la sua visione un esperto come Angelo Cangelosi, professore di intelligenza artificiale e scienze cognitive all'università di Playmouth:

"L'Intelligenza artificiale sta facendo grandi passi, ora le macchine sono in grado di imparare dagli esempi della vita come facciamo noi e i bambini. Quello su cui dobbiamo focalizzarci è capire come l'apprendimento dagli umani può aiutare le persone nell'uso delle tecnologie".

Attraverso le neuroscienze e la psicologia, la ricerca scientifica cerca di capire come le persone usano la propria intelligenza in modo da sviluppare algoritmi per le macchine. Ma tutto questo porterà alla sostituzione degli uomini con le macchine?

"Sicuramente no nella mia vita è una cosa a cui stare attenti nello sviluppo degli algoritmi ma io direi di non preoccuparsi. Questi sviluppi tecnologici e i robot non sono qui per sostituire le persone ma per aiutare i medici come assistenti, nel caso delle scuole come aiuto ai bambini".

Anche per Rimadesio la tecnologia rappresenta un protagonista nascosto della propria proposta d'arredo, valorizzando la formalità minimal dei propri prodotti come ci racconta il contract manager Fabrizio Gregori:

"Negli ultimi 30 anni abbiamo investito molto in tecnologia per personalizzare la proposta. Investimenti che vanno dagli impianti di verniciatura alle lavorazioni dell'alluminio ma è soprattutto è una filosofia legata alla tecnologia dove il prodotto diventa sì protagonista utilizzando la tecnologia non solo nel processo produttivo ma anche grazie a brevetti che caratterizzano le funzionalità del prodotto stesso".