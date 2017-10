Las Vegas, Trump: "E' stato un atto di puro male"

Washington (askanews) - "È stato un atto di puro male". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito la strage commessa nella notte tra il primo e il 2 ottobre 2017 a Las Vegas, in Nevada da un uomo che ha aperto il fuoco sulla folla durante un concerto di musica country, uccidendo almeno 58 persone e ferendone più di 400.

"Ai familiari delle vittime dico che stiamo pregando per voi e siamo qui per voi - ha continuato Trump - in situazioni come quella di Las Vegas gli americani si uniscono".

Il presidente che ha voluto ringraziare la polizia federale e quella locale per la professionalità e la prontezza con cui hanno risposto all'evento, evitando un bilancio peggiore, ha parlato lentamente, scandendo ogni singola parola, senza arrivare ad alcuna conclusione affrettata.