Rajoy: con blocco referendum Catalogna preservato stato diritto

Madrid (askanews) - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha detto che lo stato di diritto è prevalso in Catalogna perche è il referendum sull'indipendenza proibito dai tribunali è stato bloccato.

"Abbiamo assistito a comportamenti e azioni che ripugnano a qualsiasi democratico e che non si devono mai più ripetere: indottrinamento di bambini, attacchi a giudici e giornalisti. Voglio che sia assolutamente chiaro che i responsabili dei fatti di oggi e di quelli che ci hanno portato fino a questo punto, sono unicamente ed esclusivamente quelli che hanno promosso la violazione della legalità e la rottura della convivenza".

"Capisco la frustrazione che oggi possono provare i Catalani e me ne dispiaccio, però ribadisco che l'ambito per dibattere sulle loro richieste politiche non può venire mai dalla violazione della legalità o dall'imposizione, ma da un dialogo leale in cui tutti vengano ascoltati".