Referendum Catalogna, grande festa in piazza dopo la vittoria

Barcellona (askanews) - Il governo catalano ha annunciato che il 90% di quanti hanno partecipato (circa il 40% degli aventi diritto) al referendum non autorizzato da Madrid ha scelto "sì" all'indipendenza della Catalogna. In piazza a Barcellona sono scese migliaia di persone per festeggiare la vittoria dopo una giornata ad altissima tensione contrassegnata da violenze da parte della polizia spagnola.