Spagna, Mattarella: con scontro si allontano soluzioni positive

Roma, (askanews) - "In questi giorni, ieri particolarmente, in tutta Europa abbiamo ancora una volta verificato che quando prevalgono scontro ed esasperazione di posizioni si allontanano le soluzioni positive, diviene più difficile ogni positiva soluzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Cagliari dove in visita, riferendosi a quanto sta avvenendo in Spagna per il referendum sull'indipendenza della Catalogna.

"La cultura - ha aggiunto il capo dello Stato, parlando al termine di una cerimonia all'università - può fornire supporto per il dialogo e il confronto che consenta di addivenire a soluzioni condivise".

"E' una lezione, in questi giorni, che riguarda l'intera Europa, ma è una costante, questa esigenza, come prodotto della cultura, come risultato della cultura", ha concluso.