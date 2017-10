Van Sant dopo "Milk" porta in tv la storia del movimento LGBT

Roma (askanews) - Le lotte e le conquiste del movimento LGBT americano arrivano in tv raccontate da un premio Oscar: dal 3 ottobre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD arriva "When we rise", miniserie in quattro episodi diretta da Dustin Lance Black, sceneggiatore premio Oscar per "Milk", e prodotta da Gus Van Sant. Si ripercorre il cammino verso i diritti civili portato avanti dalla comunità omosessuale americana, a partire dalla nascita del movimento di liberazione omosessuale a San Francisco negli anni '70 fino ai giorni nostri, col "sì" della Corte Suprema ai matrimoni gay.

La miniserie narra la storia vera dell'attivista Cleve Jones, ripudiato dal padre psichiatra che avrebbe voluto ricorrere alla lobotomia per curare il figlio. La sua vicenda, interpretata da Guy Pearce, si intreccia con un racconto corale e generazionale sulle rivendicazioni del movimento, passando anche attraverso l'insorgere e il diffondersi dell'epidemia di AIDS a cavallo fra gli anni '80 e '90.

Lance Black e Van Sant sono stati gli artefici del grande successo del film "Milk", sul primo gay dichiarato che è stato eletto ad una carica politica negli Stati Uniti, e poi assassinato, grazie al quale Sean Penn ha vinto l'Oscar. E in "When we rise", in suo onore, i due autori durante le riprese hanno utilizzato il megafono originale di Harvey Milk. I quattro episodi della miniserie saranno disponibili dal 3 ottobre anche su Sky On Demand.