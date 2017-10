Zanzare nuovi supereroi nella mostra del dissidente russo Bilzho

Mosca, (askanews) - Un mondo artistico ma anche ironico, dove le zanzare sono attori comici con il coraggio di un supereroe.

Il vignettista russo Andrey Bilzhò nella sua nuova mostra a Mosca "Il mondo delle zanzare" ci racconta la sua visione, prendendo spunto da capolavori dell arte universale, ma mettendoci dentro gli insetti come protagonisti.

"Non hai paura delle zanzare?" domanda uno dei commensali della Colazione sull erba di Manet alla donna nuda del quadro. Mentre la Maya desnuda di Goya chiede di chiudere la porta altrimenti entrano gli insetti. E c è anche Vladimir Putin, con la sua camminata inconfondibile. "Lui non toccatelo", dice una zanzara. "E dei nostri". Mentre Lenin sembra non incontrare il loro gusto.

Bilzho, artista, saggista e "pensatore" nonché fondatore della catena di ristoranti "Petrovich" famosissimi già negli anni '90, ci racconta come mai la sua matita questa volta si sia concentrata proprio su questi esseri viventi così fastidiosi.

"La mostra è su questi piccoli insetti che ci accompagnano per tutta la vita, praticamente in qualsiasi Paese del mondo. Ci mordono, ci succhiano il sangue. Noi poi li uccidiamo, spiaccicandoli. Ma sono anche insetti coraggiosi, che generano molte poesie e ispirazioni poetiche. Io me li sono immaginati nella vita, che parlano tra loro, nel tran tran di tutti i giorni, nell attualità. Una mostra sulle zanzare. E la parola zanzare in italiano mi piace molto, perché meglio di tutti ci spiega la natura di questi insetti".