Crisci (Volvo): dal 2019 nuovi modelli solo elettrici o ibridi

Milano, 3 ott. (askanews) - "La scelta è molto determinata e sfidante. Abbiamo annunciato che dal 2019 ogni nuova vettura che noi lanceremo sarà dotata di motore elettrico, quindi o full elettrico o ibrida. Ovviamente è una scelta molto precisa: Volvo ha sempre fatto della responsabilità sociale a livello aziendale un valore molto importante, così come per la sicurezza e la guida autonoma". Lo ha dichiarato il presidente di Volvo Italia, Michele Crisci, a margine della presentazione del nuovo Suv XC40 a Milano nel Volvo Studio a Porta Nuova.

"Siamo consapevoli - ha aggiunto - che non tutto il mondo ha un livello di infrastruttura tale da supportare questa tipologia di motorizzazioni. Ma pensiamo anche che le case automobilistiche debbano prendersi la responsabilità di andare in avanti e di andare in avanti velocemente. Noi lo abbiamo fatto e stiamo avendo molti riconoscimenti, l'ultimo dalle Nazioni Unite. Quindi riteniamo di aver intrapreso la strada giusta".