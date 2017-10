Fafone (Virgo): Nobel è coronamento ricerca altissimo livello

Roma, 3 ott. (askanews) - "Il Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali è il coronamento di tantissimi anni di sforzi, di collaborazione internazionale. Il premio riconosce la ricerca di altissimo livello che l'Italia ha fatto insieme con altri Paesi europei e con gli Stati Uniti. Continenti che si sono proiettati da 30 anni e oltre verso questo obiettivo".

A dichiararlo Viviana Fafone,ricercatrice dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e Università di Roma Tor Vergata, impegnata nella collaborazione Virgo, commentando a caldo nella sede dell'Infn l'annuncio del Nobel per la fisica agli americani Rainer Weiss, Barry C. Barish e Kip S. Thorne per il contributo decisivo al rilevatore LIGO e all'osservazione delle onde gravitazionali.

"Gli strumenti realizzati - ha proseguito la ricercatrice, visibilmente emozionata - sono sofisticatissimi, le ricadute scientifiche e tecnologiche di quello che si è fatto sono enormi. Quello che abbiamo visto finora è solo l'inizio. Abbiamo aperto una nuova finestra sull'Universo e sono certa che il futuro sarà ricco di nuove sorprese. Le promesse che ci ha fatto la natura sicuramente verranno mantenute".