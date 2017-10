Farmaci, cosmetici e integratori sempre più naturali e bio

Milano, (askanews) - Mercato in rapida e costante crescita per i prodotti naturali e biologici che interessano un numero sempre crescente di settori, come quello farmaceutico, degli integratori alimentari e della cosmesi. E' quanto emerso all'assemblea di Siste, la società italiana di scienze applicate alle piante officinali e ai prodotti per la salute che ha festeggiato i 15 anni di attività a Baveno sul Lago Maggiore. Patrizia Poggiali, direttore tecnico di Gala, azienda di cosmetici naturali: "Le prospettive sicuramente sono ottime, i segnali sono incoraggianti. Se inizialmente la cosmesi naturale si trovava nel canale erboristerie, adesso esiste grande trasversalità del canale dalla grande distribuzione fino ai drugstore. Sicuramente i dati sui nuovi lanci di prodotti riportano che il claim "naturale" rappresenta il 54-60% dei lanci per il futuro, per cui la prospettiva è ottima"

Tendenze confermate anche da Clara Solmeri di Doxa che per i 15 anni di Siste ha realizzato una ricerca sull'evoluzione del concetto di benessere fisico e psichico da cui, secondo i consumatori, dipende oggi il concetto di salute: "Il consumo è aumentato in modo esponenziale, soprattutto negli ultimi anni e certamente è aumentato sia percettivamente che a volumi di vendita"

Spazio dunque al bio e al naturale, ma senza dimenticarsi il ruolo fondamentale della chimica, come ha ricordato Pasetti, presidente dell'azienda Dottor Ceccarelli:

"Naturalmente per far stare insieme il prodotto, non si può fare solo un prodotto naturale. Dobbiamo chiedere aiuto alla chimica, ma alla chimica blanda non alla chimica forte"

Sempre più ricercati anche gli integratori alimentari come ha spiegato Heidi De Togni responsabile scientifica dell'azienda Pegaso: "Sicuramente la richiesta e l'aspettativa di utilizzo di prodotti anche non farmaceutici per il mantenimento del benessere è crescente. Quindi tutto fa pensare che sia un settore che ha molto da esprimere".