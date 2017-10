Gandhi compie 148 anni, lancio di petali all'Eur a Roma

Roma, (askanews) - Si è tenuta a Roma una celebrazione per il 148esimo anniversario dalla nascita del Mahatma Gandhi: in piazza Gandhi all'Eur, dove sorge un busto dedicato all'ideatore della resistenza pacifica, sono intervenuti a rendergli omaggio la nuova ambasciatrice indiana in Italia, Reenat Sandhu, il sottosegretario agli Esteri Benedetto della Vedova e il delegato della sindaca di Roma, Daniele Diaco.

Il 2 ottobre è il compleanno del Padre della nazione e in India è giorno festivo. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha anche dichiarato questa data "Giornata internazionale della non violenza".

Il senatore Della Vedova:

"Sono felice di essere qui oggi con tutti voi per celebrare l'anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, uno dei leader politici più influenti del ventesimo secolo, campione della non violenza".