Il mondo del rock in lutto per la morte di Tom Petty

Los Angeles (askanews) - E' lutto profondo nel mondo della musica statunitense per la morte di Tom Petty, una delle icone del rock a stelle e strisce, stroncato da un infarto a Santa Monica, in California. Il cantante degli Heartbreakers, 66 anni, aveva accusato una crisi cardiaca mentre si trovava nella sua residenza di Malibù, in California, pochi giorni dopo una serie di concerti applauditssimi a Los Angeles.

"E' morto in pace, circondato dalla sua famiglia, dai membri del suo gruppo e dai suoi amici", hanno precisato i familiari.

Nato a Gainesville, in Florida, nel 1950, Petty è stato uno dei cantautori più amati d'America e ha mantenuto un successo costante nei decenni, da "American Girls" a "Free Falling". Musica country ma non solo, Petty è stato un idolo del southern rock, misto di contry appunto, ma anche di rock e blues degli stati del Sud. "E' una notizia scioccante, devastante", ha detto Bob Dylan al Los Angeles Times. Il premio Nobel per la letteratura fece uno storico tour con Tom Petty e i suoi Heartbreakers che rimane negli annali della musica d'autore americana.