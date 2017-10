Madonna e fitness, ecco le nuove lezioni ideate dalla popstar

Roma, (askanews) - Madonna lancia le nuove lezioni per Hard Candy Fitness, la sua esclusiva catena mondiale di fitness center di lusso. In contemporanea all'uscita in dvd e direttamente dal "Rebel Heart Tour", live della sua decima tournée mondiale, le palestre della regina del pop hanno messo a punto "Deeper", "Iconic" e "Don't Tell Me", tre nuove e coinvolgenti coreografie che saranno integrate ai programmi di Addicted To Sweat, l'allenamento di Madonna per mantenersi in forma.

A dare il ritmo alle nuovissime lezioni che sbarcheranno in esclusiva in "Hard Candy Fitness Roma", saranno le pirotecniche performances della Material Girl e del suo corpo di ballo negli 82 concerti tenuti in giro per il mondo, che hanno conquistato milioni di fan e reso questo tour il più grande campione di incassi di tutti i tempi per un'artista donna.

Tutto pronto nei club capitolini anche per la partenza di FlitFit, la nuova frontiera del fitness in streaming live e on demand, una piattaforma per allenarsi col proprio trainer anche quando si è lontani dalla palestra. In base ai propri impegni, in vacanza, da casa o dal luogo di lavoro, sarà possibile seguire le lezioni o gli allenamenti con il proprio istruttore tramite smartphone o tablet, trasmessi in diretta o registrati per i soci che non possono essere fisicamente in palestra.