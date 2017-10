Moda Parigi, i contrasti e le armonie di Alexander McQueen

Parigi (askanews) - Un giardino inglese con fiori di rara bellezze ha fatto da cornice ad abiti in tartan, da biker e in tulle. I capi disegnati Sarah Burton per la collezione Alexander McQueen Primavera estate 2018 sono stati presentati all'interno dei Jardin du Luxembourg, in occasione della Paris Fashion Week. La stilista che realizza le collezioni della casa britannica dopo la tragica morte di Alexander McQueen, è capace di mixare elementi punk e ispirazioni più romantiche, dal vago sapore vittoriano. Una magica combinazione di contrasti e armonie.