Le confessioni di Sara Manfuso: "Io e D'Attorre ci siamo lasciati"

A "Un Giorno da Pecora", un paio di anni fa, aveva raccontato i dettagli della sua relazione con l'allora deputato Pd Alfredo D'Attorre. Oggi, ospite in studio del programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Sara Manfuso, militante Pd e Presidente dell'Associazione per i diritti delle donne I Woman, ha rivelato, per la prima volta, che quella relazione si è conclusa, ormai da qualche mese. "Sono l'ex compagna di Alfredo D'Attorre, ci siamo lasciati. È stata una decisione condivisa", ha subito spiegato la Manfuso a Rai Radio1. Vi siete lasciati in malo modo? "No, è stata una interruzione di rapporto serena, abbiamo una bambina di 4 anni che amiamo al di sopra di ogni cosa. Io e lui siamo veramente distesi, abbiamo rapporti ottimi. La coppia è finita ma noi siamo una famiglia, orientata dall'obbiettivo comune del bene della propria figlia". Come mai vi siete lasciati? Forse perché mentre lui passava ad Mdp lei si iscriveva, da renziana, al Pd? "Preferisco non dire le ragioni di questa fine - ha detto a Un Giorno da Pecora - ma di sicuro posso escludere quella che sicuramente non c'entra nulla: la politica".