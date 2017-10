Poste sponsorizza la Nazionale: verso i Mondiali 2018

Coverciano, (askanews) - C'era anche il capitano Gianluigi Buffon a Coverciano a celebrare la partnership fra Nazionale di calcio e Poste Italiane, top sponsor fino al 2018. Un sostegno significativo alle porte dei Mondiali che si disputeranno in Russia. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il ct della nazionale Giampiero Ventura e l'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante.

"Vogliamo avvicinarci, associarci a queste attività importanti che rappresentano il nostro paese" ha detto Del Fante.

Calcio e Poste condividono il radicamento sul territorio così importante per l'Italia, ha detto il direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, Michele Uva; l'ufficio postale e il campo da calcio sono ovunque luoghi di riferimento, servizio e aggregazione sociale. Per l'AD di Poste, sponsorizzare la nazionale significa sostenere valori condivisi e gli azzurri sono un simbolo dell'eccellenza italiana come i lavoratori dell'azienda: "Noi speriamo di trasmettere loro tutta l'energia che tutti i giorni 140mila dipendenti di Poste danni al paese. Speriamo di spingerli verso i Mondiali che sono alle porte con l'energia che tutti noi mettiamo tutti i giorni in lavori che sono talvolta anche complessi dal punto di vista tecnico e fisico. Devono sapere che quei 140mila con tutte le loro famiglie e tutto il loro mondo sono con loro".