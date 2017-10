Vista del Colosseo da 40 metri di altezza, aperti IV e V livello

Roma, (askanews) - Dopo più di quarant'anni il quarto e quinto livello del Colosseo tornano a essere visitabili. A circa 40 metri di altezza rispetto al piano dell'Arena, una vista straordinaria che affaccia sull'intera cavea dell'Anfiteatro Flavio e su Roma. Un percorso voluto dal Parco archeologico del Colosseo fino ad oggi possibile soltanto fino al terzo livello.

Questo nuovo itinerario di visita, consentito per ragioni di sicurezza solamente accompagnati da una guida e per gruppi di massimo 25 persone, comincia con l'attraversamento dell'unica galleria conservata come in origine. Dalla galleria si accede al terzo livello, già visitabile dal 2010 e con affaccio unicamente verso l'arco di Costantino. Adesso il cammino prosegue seguendo la linea della controfacciata dell'anfiteatro, che sovrasta il percorso con i suoi 15 metri di altezza. Una suggestione che si accentua ancor più quando si arriva al quarto e quinto livello, quelli destinati alla plebe.

All'inaugurazione il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini: "E' una cosa importante perché vengono aperti i piani più alti del Colosseo che non si potevano visitare da oltre 40 anni. Da sopra c'è una vista meravigliosa, dell'Arena e di Roma. Coloro che si prenoteranno porteranno dentro di sè per tutta la vita un ricordo di un'esperienza unica".

Dal primo novembre, dunque, saranno attive le visite guidate con questo nuovo percorso, che inizia dalla mostra "Colosseo. Un'icona" - con una introduzione alla storia del monumento - per poi raggiungere la sommità dell'anfiteatro.