Attacco hacker 2013 a Yahoo ha coinvolto tutti utenti, 3 miliardi

New York (askanews) - L'attacco hacker che nel 2013 ha colpito miliardi di account di Yahoo è stato più grave di quanto si pensasse. Sono infatti stati coinvolti tutti gli account del gruppo, ora di proprietà di Verizon, che ha comunicato l'aggiornamento sulla vicenda. I dati smentiscono quanto detto in precedenza da Yahoo che aveva sostenuto che l'attacco riguardasse solo un miliardo di account. Yahoo aveva per la prima volta rivelato pubblicamente quanto accaduto nel dicembre 2016, facendo aumentare le polemiche per l'incapacità della classe dirigente di garantire la sicurezza. Tra le informazioni rubate ci sono i nomi utenti, le password, e in alcuni casi i numeri telefonici, le date di nascita, ha detto il portavoce di Verizon.