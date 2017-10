Borghi: la mia "Suburra", che svela cosa c'è dietro il malaffare

Roma (askanews) - Il film di Stefano Sollima ha rappresentato una svolta nella sua carriera e dal 6 ottobre Alessandro Borghi torna come protagonista anche della serie tv "Suburra", la prima produzione originale Netflix italiana, che raggiungerà 100milioni di abbonati nel mondo. Il suo Aureliano Adami è uno spietato giovane boss di Ostia.

"Qui abbiamo dieci episodi e proviamo a raccontare tutta la formazione psicologica e consapevole di questo personaggio, nell'acquisizione del potere e di relazione con la sua famiglia, che poi, probabilmente, è l'inizio del percorso che lo porterà ad essere il 'Numero 8' del film".

La serie è infatti il prequel del film di Sollima, un crime thriller ambientato in una Roma corrotta e violenta. Il racconto della città criminale, dominata dal malaffare, la accomuna in qualche modo ad altre serie di grande successo.

"Quello che mi viene da pensare è che è una cosa che tutti pensano di conoscere ma alla fine non conoscono. Quindi hanno un'idea di tutto il malaffare, per quanto riguarda la nostra serie, per quanto riguarda Gomorra o Narcos, ma senza conoscerla in realtà. Quindi nel momento in cui gli viene mostrata una serie che entra nei dettagli di quella roba lì e che è abbinata al concetto di intrattenimento, e quindi la rende piacevole dal punto di vista dell'essere spettatore, allora il pubblico ci trova qualcosa".

Attore di cinema ormai affermato, maestro di cerimonie dell'ultima Mostra di Venezia, Borghi rifiuta la contrapposizione tra cinema e nuove piattaforme, come Netflix.

"Le persone che dicono 'adesso ho Netflix, quindi non vado più al cinema' erano persone che non andavano al cinema neanche prima perché il cinema è un culto, un bisogno, di andare in una sala e vedere un film. Da spettatore io su Netflix vedo cinque serie al mese e poi vado al cinema tutti i giorni".