Def, Delrio: credo che prevarrà il senso di responsabilità

Roma, (askanews) - "Credo che prevarrà il senso di responsabilità". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Graziano Delrio, parlando a margine della presentazione del piano investimenti di Anas, sulla possibilità che Mdp non voti la relazione al Def.

Alla domanda su possibili rischi per il governo, il ministro ha replicato: "No, credo di no, assolutamente".