In "Valelapena" la penna di Silvestri, Roy Paci: Daniele un amico

Roma,(askanews) - "Meraviglioso Daniele Silvestri, caro fraterno amico, ha dato una grande mano per quanto riguarda la stesura di ben due brani perché l'ho coinvolto dapprima nel primo singolo dell'album, Tira, e dove non sono arrivato io con la penna è arrivato lui": così Roy Paci, in occasione dell'uscita del nuovo album "Valelapena", che vede in due canzoni (Tira e No stop) il contributo di Daniele Silvestri.

"Perché sono molto schietto in questo, quando non riesco a fare una cosa cerco di coinvolgere le persone che sono più brave di me a farla e quindi chi meglio di Daniele Silvestri in Italia poteva scrivere un testo così denso, così anche difficile da cantare se non Daniele, ho cercato umilmente di poterlo realizzare al meglio e anche con la grande cura che Daniele ha dato a tutta l'operazione. E' un rapporto tuttora molto bello, un rapporto di scambio reciproco di cose anche che vanno al di là della musica stessa, c'è tanta amicizia tra me e Daniele, spero che questa cosa continui".

Il cantautore siciliano e gli Aretuska, che formano un sodalizio artistico che dura da vent'anni, in questi giorni stanno compiendo un instore tour nelle Feltrinelli: dopo Milano, Torino e Roma (3 ottobre) faranno tappa a Napoli (4 ottobre), Bari (5 ottobre), Catania (6 ottobre) e Palermo (7 ottobre).