Boldrini: sciopero della fame per lo ius soli? "Ci pensiamo"

Roma, (askanews) - La presidente della Camera Laura Boldrini a "Un giorno da pecora", la trasmissione radiofonica di Radio1Rai, parlando delle leggi che questa legislatura ancora non ha approvato torna sulla legge cosiddetta dello "ius soli" spiegando la norma: una legge molto articolata ed equilibrata".

"C'è chi sta in sciopero della fame" ha aggiunto Boldrini. "Io non ho pensato di fare lo sciopero però vediamo, magari perché no. Ci pensiamo".