Da Siracusa un progetto contro traffici illeciti tabacchi

Roma, (askanews) - Contribuire al contrasto del commercio illecito di tabacchi all'interno del territorio europeo con un focus specifico sui Balcani e l'area Sud-Est europe, per migliorare le investigazioni dei magistrati impegnati nella lotta al commercio illecito di tabacchi.

L' International Institute for Criminal Justice and Human Rights di Siracusa ha ricevuto un finanziamento di circa un milione e 900 mila dollari da Pmi Impact, per questo progetto, nell'ambito dell'iniziativa di Philip Morris che intende così contirbuire al lavoro di enti indipendenti per combattere i traffici illeciti.

Ne abbiamo parlato, a margine di un convegno su questi temi svoltosi a Londra, organizzato da Pmi Impact e dal Financial Times, con Filippo Musca, che dell'istituto siracusano è direttore generale.