Filmmaster Events guarda al futuro forte dei successi ottenuti

Milano (askanews) - Filmmaster in Italia è sinonimo di advertising e comunicazione. La festa per i 40 anni della storica casa di produzione pubblicitaria italiana, alla Triennale di Milano, è stata l'occasione per fare il punto anche sui successi ottenuti da Filmmaster Events che si è affermata dal 2000 in poi come uno dei massimi player internazionali nel settore degli eventi. A cominciare dal debutto nel mondo olimpico con i giochi invernali di Torino, come racconta Sergio Castellani uno dei tre soci fondatori di Filmmaster. "Filmmaster Events nasce dall'esigenza dei clienti riscontrata nel momento del nostro maggior successo che chiedevano servizi innovativi e chiedevano la diversificazione, da li abbiamo iniziato a lavorare sugli eventi ma soprattutto sul pubblico".

Le scommesse già vinte nel passato da Filmmaster Events danno credibilità a tutte le iniziative che svilupperemo nel prossimo futuro ha voluto ribadire l'a.d. Andrea Varnier. "Dopo Rio 2016 dove abbiamo fatto un progetto grandissimo che mai era stato fatto prima, stiamo guardandoci intorno perchè i grandi eventi succedono a fasi periodiche e stiamo partecipando a molte gare, dal sudamerica all'estremo oriente. Abbiamo fatto un passo nel mondo del calcio inaugurato il primo stadio dei Mondiali 22 in Qatar e stiamo guardando molto lontano".

Filmmaster Events continua la sua espansione internazionale diversificando il proprio operato su nuovi target e investendo in settori come il turismo e la cultura. "Quello che noi cerchiamo di fare è di trattare ogni evento, dalle olimpiadi al lancio di un prodotto, con lo stesso impegno la stessa dedizione, la stessa passione. Vogliamo trasferire questa forza e questa energia in tutte le cose che facciamo dal piccolo evento alla cerimonia di apertura delle olimpiadi e credo che questo sia il segreto del nostro successo".

Forti emozioni e grandi coreografie, per regalare a tutti il ricordo di un evento memorabile. "Abbiamo sempre detto che il nostro motto negli eventi è "passione lives here" perchè vogliamo che la passione viva nei momenti dei nostri eventi".