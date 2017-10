Food, Allena: Alba col tartufo candidata a Città Creativa Unesco

Alba, (askanews) - La Fiera del Tartufo Bianco d'Alba è alle porte. Askanews ha intervistato la presidente dell'Ente Fiera Liliana Allena a Roma per la presentazione dell'87esima edizione presso la stampa estera. Quest'anno Alba è candidata a diventare "Città Creativa dell'Unesco", iniziativa che sperano di poter festeggiare proprio durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba che si tiene dal 7 ottobre al 26 novembre.

"L'87esima Fiera incontra il design: "Tagliato per il design" è il claim di questa Fiera. Food e Design si sposano, un progetto che vede la luce dopo due anni di lungo lavoro di Alberto Alessi e 15 artist style che hanno progettato un kit dedicato al tagliatartufo bianco d'Alba".

"Un affettatartufi che prende il nome di Alba", ha detto Allena.

"Quest'anno siamo anche in attesa di un riconoscimento che speriamo giunga durante l'87esima Fiera. Abbiamo portato la candidatura come 'Città Creativa dell'Unesco' nel settore gastronomico, e confidiamo - ha rilevato - di poter festeggiare durante l'87esima Fiera questo splendido riconoscimento che ci renderà partecipi in un network, nel settore della gastronomia in tutto il mondo, dopo Parma con la quale stiamo collaborando e sarà ospite dell'87esima Fiera del tartufo bianco d'Alba", ha concluso la presidente Allena.