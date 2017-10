Francia, le nursery sottomarine per ripopolare il mare

La Ciotat (askanews) - Per qualche giorno le gabbie hanno fatto da nursery sottomarina a un migliaio di pesci appena nati negli allevamenti. Dopo essersi ambientati per qualche giorno nelle nursery in fondo al mare, al sicuro nelle gabbie popolate anche dalle ostriche, i pesciolini di specie tipiche del Mediterrano sono stati liberati in un colpo solo a una decina di metri di profondità, vicino al porto francese di La Ciotat. L'obiettivo di questa operazione della società di Montpellier Ecocean, è di ripopolare il mare, soprattutto in aree inquinate, e con l'ecosistema marino a rischio, come nei porti.