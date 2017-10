Google sfida Apple e Amazon con nuovi smartphone e casse

San Francisco, (askanews) - Google affila le armi contro la concorrenza, a cominciare da Apple e Amazon. Il gruppo parte di Alphabet ha presentato vari prodotti tra cui due nuovi smartphone chiamati "Pixel 2" e "Pixel 2 XL", due nuovi speaker per la casa ("Google Home Mini" e "Google Home Max"), un nuovo Chromebook chiamato Pixelbook, un nuovo visore per la realtà virtuale e le sue prime cuffie wireless battezzate "Google Pixel Buds".

"Siamo molto felici del passaggio da un mondo centrato sul mobile a un mondo centrato sull'intelligenza artificiale", ha dichiarato il patron di Google, Sundar Pichai, nel corso della presentazione a San Francisco.

L'azienda di Mountain View (California) ha sorpreso inoltre il pubblico presente lanciando Google Clips, una nuova macchina fotografica che sembra preoccupare GoPro. Eva Snee, dipendente di Google, spiega:

"Ciò che ti permette di fare è di catturare davvero quei momenti che non riusciresti a catturare tirando fuori il tuo telefono perché nel tempo che tiri fuori il telefono, mio figlio non sta più facendo quel dolce sorriso. Questo mi permette di cogliere quel momento e mi permette anche a me di essere nella foto perché avrò posato la fotocamera e sarò accanto a mio figlio in quell'istante".

Il gruppo ha presentato poi una versione ridotta del suo speaker Google Home: visto il costo di 49 dollari, è pensato per competere con Echo Dot, la cassa intelligente per la casa meno costosa all'interno della gamma a marchio Echo offerta da Amazon. Con Google Home Max invece, l'azienda sfida Sono, Apple (con il suo HomePod) e ancora Amazon.

Tornando agli smartphone: Pixel 2 ha un prezzo di partenza di 649 dollari e Pixel 2 XL di 849 dollari. Per un confronto, il nuovo iPhone 8 costa a partire da 699 dollari, l'iPhone Plus da 799 dollari e l'iPhone X (nei negozi dal mese prossimo) a cominciare da 999 dollari.

Con questi dispositivi, Google testa la sua strategia di puntare sull'hardware per competere con Apple in vista della cruciale stagione dello shopping natalizio.