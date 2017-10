Il Nobel della letteratura a Kazuo Ishiguro: l'annuncio

Stoccolma, (askanews) - Il premio Nobel per la letteratura va all'inglese Kazuo Ishiguro, 62 anni, autore fra gli altri dei romanzi "Quel che resta del giorno", "Non lasciarmi", "Il gigante sepolto". L'annuncio dell'Accademia svedese è venuto da Sara Sanius, segretaria: "Il premio Nobel per la letteratura 2017 è assegnato allo scrittore inglese Kazuo Ishiguro, che nei suoi romanzi di grande forza emotiva ha rivelato l'abisso sotto il nostro illusorio senso di connessione con il mondo".