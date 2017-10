Intrappolato nel traffico, il presidente indonesiano va a piedi

Nessuno può sfuggire gli imbottigliamenti stradali di Giacarta, la città più trafficata al mondo secondo uno studio recente. Nemmeno il presidente indonesiano Joko Widodo. Il quale, fortunatamente, l'ha presa con spirito e per non perdersi la sfilata militare alla quale era atteso, è sceso dall'auto e ha raggiunto la destinazione a piedi, passeggiando per due chilometri tra le auto e lo sguardo sorpreso del suo popolo