Le trasgressioni di Boldrini: "Sonno, cioccolata, e poi copiavo"

Roma, (askanews) - Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Boldrini ha risposto alle domande che le hanno posto Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, i conduttori della trasmissione. "Intanto, una delle cose che mi piace fare è dormire, per tante ore, anche per 12 ore di seguito, è una cosa meravigliosa", ha esordito la Presidente a Radio1. Ok, ma non è che questa sia proprio una 'trasgressione'..."Mi piace anche mangiare molta cioccolata fondente, ne posso mangiare molta". Non ha mai 'rubacchiato' una mela al supermercato, magari da piccola? "No, non ho mai rubato, sono cresciuta con una educazione ferrea". Passava i compiti a scuola? "A scuola ho copiato, ho copiato qualche versione di latino e di greco". Da chi? "Dal mio compagno di banco, che era bravissimo". L'hanno mai beccata? "Tolleravano diciamo. La professoressa lo sapeva, vedeva che ce la mettevo tutta - ha spiegato a Rai Radio1 la Boldrini ma accanto a me c'era il più bravo della classe e ogni tanto l'occhio mi ci cadeva".