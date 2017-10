Legge Bilancio, Regioni da Gentiloni: Governo ci venga incontro

Roma, (askanews) -"Bisogna che proviamo a venirci incontro entrambi per garantire alle Regioni di continuare a fare una serie di investimenti che contribuiscono anche alla crescita del pil, dall'altra parte non vogliamo sottrarci alle nostre responsabilità come contributo, come abbiamo fatto in questi anni, al risanamento della spesa pubblica, ma vogliamo farlo in modo virtuoso per permettere di dare una mano al paese a crescere, e abbiamo trovato vera disponibilità ad un confronto mi auguro possa essere più postivio possibile".

A spiegarlo è stato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che insieme al vice presidente e governatore della Liguria, Giovanni Toti, al coordinatore della Commissione Affari finanziari, Massimo Garavaglia, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, il sottosergretario gli Affari regionali Gianclaudio Bressa.

Bonaccini ha sottolineato che "abbiamo iniziato un confronto che nel giro di qualche giorno deve portare, ci auguriamo, ad un'intesa, un accordo, come abbiamo fatto gli altri anni".