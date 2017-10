Portaborse in piazza a Montecitorio: "Basta abusi, regole subito"

Le maschere da scimmia sul volto, quella che non sente, quella che non parla, quella che non vede. È l'immagine scelta dall'associazione dei collaboratori parlamentari - che hanno organizzato un flash mob davanti Montecitorio - per evidenziare la mancata regolazione dei rapporti di lavoro con i deputati, dopo l'ultimo caso deflagrato con la denuncia a Le Iene della collaboratrice dell'onorevole Caruso. Un tema discusso dall'inizio della legislatura, senza però arrivare ad una soluzione. Che pure Josè De Falco, vicepresidente dell'associazione, ha già pronta: "C'è la possibilità di regolare per la prima volta in questa legislatura il rapporto contrattuale tra collaboratori e parlamentari facendo sì che sia l'Istituzione a contrattualizzarci. Mai più casi come quelli che abbiamo vissuto in questi giorni. È possibile farlo ora".

Un obiettivo possibile anche per la presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha ricevuto l'associazione dei collaboratori parlamentari: "La mia proposta era quella di spostare questo rapporto dal deputato singolo all'istituzione Camera: proponevo di fare in modo che, come in altri Parlamenti, il rapporto del collaboratore fosse regolato dall'istituzione Camera senza passare dal deputato, facendo contratti trasparenti e regolari". La soluzione è la stessa, stipulare i contratti dei collaboratori direttamente con la Camera. Un tentativo è già stato fatto due anni fa, ma è fallito: "Ho iniziato delle interlocuzioni con i gruppi, e anche con i Questori stessi, ma in queste interlocuzioni ho visto molta poca apertura da parte di alcuni gruppi". Ora, nonostante la legislatura sia agli sgoccioli, la presidente ci riproverà: "Credo che noi, anche alla luce di quanto accaduto si debba ritornare alla carica cercando di sensibilizzare tutti i gruppi in merito a questa situazione". Ma per centrare l'obiettivo restano solo pochi mesi a disposizione prima che siano sciolte le Camere.