Ricerca, ambasciatore Gb Morris:fortissima partnership con Italia

Roma, (askanews) - A livello mondiale la partnership fra Italia e Regno Unito nella ricerca è fortissima e i due paesi vogliono ampliarla e approfondirla in tutti gli ambiti legati alla scienza, come cultura e istruzione. Così l'ambasciatore di Londra in Italia, Jill Morris, ha illustrato il High Level Research Italy-Uk Bilateral Meeting, tenutosi al centro congressi CNR di Anacapri.

"Questo evento oggi a Capri è il primo di una serie che stiamo organizzando con i nostri colleghi italiani: si chiama Uk-Italy Partners in Culture e sarà l'occasione per parlare di più della nostra collaboraziuone bilaterale nei campi della cultura, della ricerca, dell'istruzione, e tutti i campi legati alla scienza. Sarà un'opportunità per identificare il modo in cui possiamo lavorare insieme nel futuro, ma a parte questi ambiti abbiamo ancora una collaborazione profonda sulla politica estera sulla Libia, l'immigrazione, e lavoriamo strettamente nel contesto del G7 quest'anno, la ricerca scientifica gioca ancora un ruolo molto importante nei nostri rapporti bilaterali, e la partnership fra Regno Unito e Italia è fortissima a livello mondiale".