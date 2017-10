Spazio, passeggiata spaziale sull'Iss per Bresnik e Vande Hei

Houston (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa, Paolo Nespoli, in orbita sull'Iss per la missione Vita dell'Asi, giovedì 5 ottobre 2017 ha assistito dall'interno della base spaziale, i suoi due colleghi americani della Nasa, Randy Bresnik e Mark Vande Hei, impegnati in una missione extraveicolare della durata di circa 6 ore. La "passeggiata spaziale" è stata la prima di tre previste per effettuare lavori di manutenzione all'esterno della Stazione spaziale internazionale; le altre due sono previste per il 10 e il 18 ottobre 2017.

Obiettivi principali dell'Eva: la rimozione e la sostituzione di un elemento all'estremità del Canadarm, il braccio robotico della Stazione, il cosiddetto Latching End Effector (Lee).

Bresnik, alla sua terza passeggiata spaziale, uscirà dall'Iss anche le altre due volte: il 10 ottobre ancora con Vande Hei e, il 18, con l'altro americano Joe Acaba, che ha all'attivo già due Eva. Obiettivi: lubrificare il componente appena montato e installare due nuove telecamere esterne.

Nessuna passeggiata spaziale prevista, invece, per Nespoli che pure, prima di partire, aveva confessato il desiderio di poterne effettuare qualcuna. Al momento, l'unico italiano ad avere effettuato due missioni all'esterno della Iss è stato Luca Parmitano, nel 2013.