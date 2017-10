Taiwan, il festival delle Lanterne raddoppia

Taiwan (askanews) - Il festival delle Lanterne è una delle attrazioni principali di Taiwan. Si svolge ogni anno a partire dal 15esimo giorno del primo mese lunare, vale a dire la fine di febbraio o l'inizio di marzo, a seconda degli anni. Ma per incrementare i flussi turistici il governo ha deciso di organizzarne un altro nel corso delle festività di metà autunno.

Ogni sera, per una decina di giorni, gli abitanti di Taiwan sfilano con la famiglia tenendo dei lampioncini e delle lanterne di differenti forme e dimensioni, ispirate al segno zodiacale dell'anno, che vengono poi lasciate andare nel cielo come simboli di pace e auspici di buona sorte per i mesi a venire.