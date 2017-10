Calcio, Andres Iniesta rinnova a vita con il Barcellona

Barcellona (askanews) - Un amore lungo una vita. E' quello che legherà per sempre il calciatore Andres Iniesta al Barcellona. Il campione spagnolo, 33 anni, ha firmato un contratto dove non c'è scritta una scadenza con il club col quale ha vinto tutto. Per l'occasione al Camp Nou ha sfoggiato la sua nuova maglia blaugrana personalizzata. Manchego di nascita e catalano d'adozione, Iniesta è arrivato a dodici anni a Barcellona, dove poi si è affermato come uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio spagnolo.