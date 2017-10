Flop Argentina, mondiale a rischio. Sampaoli: ora dipende da noi

Buenos Aires (askanews) - L'Argentina non batte il Perù e con lo 0-0 è sesta nel girone sudamericano per le qualificazioni ai mondiali in Russia. A un turno dal termine è a un passo dall'eliminazione, ma dice grazie al Paraguay Sanabria che battendo la Colombia rende l'albiceleste padrona del proprio destino. Con una vittoria mercoledì con l'Ecuador a Quito potrebbe almeno staccare il biglietto per gli spareggi senza guardare gli altri risultati. Il ct argentino Jorge Sampaoli non nasconde la delusione dopo il match a reti inviolate col Perù: "La situazione non è comoda, ma la qualificazione dipende da noi. Abbiamo dimostrato superiorità sul campo, nonostante il risultato, e abbiamo creato tante opportunità contro i nostri rivali. Tutto questo servirà da ispirazione per il futuro".

"La squadra è arrabbiata, i giocatori pensano che vincendo con l'Equador andranno ai mondiali, sono concentrati su questo. La verità è che ho trovato un gruppo che è all'altezza degli obiettivi. Credo che l'identità che abbiamo dato a questa squadra in così poco tempo ci dia fiducia per il match a Quito", ha concluso Sampaoli.