Ishiguro: il Nobel? All'inizio ho pensato fosse uno scherzo

Londra (askanews) - Il romanziere britannico Kazuo Ishiguro si è detto "incredibilmente lusingato" per la vittoria del Premio Nobel 2017 per la Letteratura. Ma la prima reazione a caldo, al momento dell'annuncio da Stoccolma, è stata più di sorpresa.

"Ascoltavo la diretta al telefono - ha raccontato lo scrittore di 'Quel che resta del giorno' - E ho pensato che fosse una bufala, in questo tempo di fake news e tutto il resto, ho pensato questo. Ho chiesto quindi di verificare perché non ci capivo niente. Credevo che il primo a sapere della vittoria fosse il vincitore. Non ci ho creduto per un bel po'".

Poi la verità ha avuto il sopravvento. E Ishiguro, 62enne nato in Giappone ma britannico dall'età di sei anni, ha avuto il tempo di commentare la notizia con i cronisti a Londra.

"E' una notizia incredibile e totalmente inattesa - ha detto - Arriva in un momento in cui il mondo è incerto sui suoi valori, sulle leadership e la sicurezza. Spero solo che questo mio riconoscimento nel suo piccolo possa incoraggiare i buoni propositi e la pace in questo momento".

Quanto a Ishiguro il suo buon proposito è quello di continuare a raccontare il mondo con la sua letteratura. In cantiere ha qualcosa di nuovo.

"Spero di collaborare a dei fumetti - ha detto - non dei super eroi, sto discutendo con delle persone per lavorare a una graphic novel. Sono molto eccitato, questa è una prospettiva nuova, mi riconnette alla mia infanzia, la mia infanzia giapponese di lettore di manga".