Roma, allarme a piazza Barberini per un trolley abbandonato

Roma, (askanews) - Era fortunatamente soltanto un trolley abbandonato quello che a Roma, a Piazza Barberini, ha fatto scattare l'allarme e mobilitato Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e ambulanze: gli artificieri sono intervenuti sulla valigia, facendola dapprima brillare con una piccola carica e poi verificando che non conteneva ordigni o esplosivi. L'area è stata temporaneamente transennata e il traffico è rimasto paralizzato per oltre un'ora in pieno centro storico.