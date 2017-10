Villa: Wind Tre Business brand unico per aziende e P.A.

Roma, (askanews) - Wind Tre, l'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, presenta la nuova gamma di servizi per il mondo delle aziende e della Pubblica Amministrazione. Il direttore Marketing Business di Wind Tre, Davide Villa, in un'intervista negli studi di Askanews, ha illustrato le ultime novità e i punti di forza del brand Wind Tre Business.

Di recente avete lanciato il nuovo brand unico rivolto ad aziende e P.A., Wind Tre Business , ora in Tv con la sua prima campagna. Ci può raccontare qualcosa di più?

"Wind Tre Business è uno degli elementi principali della strategia della nuova azienda. Wind Tre ha deciso, nel mondo consumer, di lasciare due marchi separati, Wind e 3. Per il business, invece, abbiamo lanciato un brand nuovo, Wind Tre Business, che è in continuità con il passato, oltre a rappresentare un segnale chiaro: l'azienda vuole investire nel mercato business. Infatti, l'investimento si unisce ad una strategia over all , che punta sulla rete fissa, sulla rete mobile e anche sulle grandi partnership. In questi giorni è uscito anche il nuovo spot con Carlo Conti, che parla di OfficeShare : un'offerta completa per la Pubblica Amministrazione e per le PMI, che si basa su due concetti fondamentali, la Fibra fino a 1 Gigabit al secondo e la condivisione dei dati su tutti i device mobili. A questo, si uniscono anche chiamate illimitate verso il mondo internazionale: Stati Uniti, Europa, Canada e Svizzera".

Quali sono i servizi innovativi che proponete?

"Prima di parlare dei servizi, ci concentriamo sulla relazione con il cliente. Attraverso i nostri venditori e il call center, ci poniamo come consulenti a disposizione delle aziende. Per noi il cliente è un partner con cui collaborare per sviluppare nuove soluzioni, che nascono, appunto, dall'ascolto delle necessità. In questo momento, le aziende devono affrontare il percorso di trasformazione digitale e noi, dall'ascolto, riusciamo a costruire insieme servizi innovativi, che vanno dallo Smart Working al Sales Force Automation, strumenti di Collaborazione, di Videocomunicazione e di CRM. Abbiamo, quindi, tutta una serie di strumenti che, insieme al cliente, possiamo utilizzare per accompagnarlo nel mondo digitale".

Come si sta evolvendo, dunque, il rapporto tra clienti ed azienda?

"Per noi, come dicevo, è molto importante la relazione con il cliente, fatta non solo di confronto umano, con i nostri agenti, consulenti e con i nostri operatori di call center, ma anche di strumenti digitali. Quindi stiamo rafforzando la nostra presenza nel mondo delle applicazioni mobili con la nuova App di e-care Wind Tre Business, mentre nel mondo dei social, abbiamo lanciato i canali @windtrebiz su Twitter e Facebook e ora stiamo lavorando anche ad una partnership con LinkedIn. Stiamo dunque mettendo l'azienda attorno al cliente a 360 gradi".