Milano ama lo Swing, ballerini in Darsena per Swing'n'Milan

Milano (askanews) - Le atmosfere americane degli anni '30 e '40 conquistano Milano che ospiterà dal 12 al 15 ottobre festival internazionale dello Swing. Alcune decine di coppie di ballerini si sono esibiti in Darsena sotto gli occhi incuriositi di passanti e turisti per annunciare l'arrivio di Swing'n'Milan. Il locale meneghino "Spirit de Milan" per il quinto anno si trasformerà in una vera e propria cattedrale dello swing, coinvolgendo ballerini e appassionati da tutto il mondo in una 4 giorni di musica, cultura, moda, cibo e danza che catapulterà il pubblico nell'affascinante atmosfera americana dei magici anni dello swing.

A conferma del successo delle passate edizioni, quest'anno lo Swing'n'Milan avrà una madrina d'eccezione: Norma Miller. "The Queen of Swing" si esibirà in concerto nella eccezionale serata finale, giusto qualche settimana prima di compiere i 98 anni.