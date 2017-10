Mosca, opposizione russa in piazza contro Putin

Mosca (askanews) - Opposizione russa in piazza a Mosca, San Pietroburgo e in 80 città del paese nel giorno del sessantacinquesimo compleanno di Vladimir Putin. I manifestanti hanno risposto all'appello di Alexiei Navalni, che ha chiesto la mobilitazione e hanno scandito slogan contro il Cremlino e gridato in tono provocatorio "Buon compleanno Putin". Il leader dell'opposizione è stato fermato il 29 settembre e condannato da un tribunale di Mosca a 20 giorni per aver violato più volte le regole sulle manifestazioni pubbliche in Russia. Le forze dell'ordine a Mosca sono schierate piazza Pushkin per controllare la manifestazione.