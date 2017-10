Ucraina, come Marilyn Monroe per il compleanno di Putin

Kiev (askanews) - Singolare protesta nel giorno del sessantacinquesimo compleanno di Vladimir Putin. Una attivista del movimento Femen a Kiev è salita sul basamento del monumento agli eroi della rivoluzione di Ottobre in topless ma con abito e parrucca che ricordano quelli di Marilyn Monroe e ha cantato "Happy birthday" al presidente russo come l'attrice mito fece per il presidente Kennedy. Una provocazione contro le politiche di Putin in Ucraina e nel mondo. L'attivista poi è stata fermata dalla polizia.