Sulla Walk of Fame brilla un'altra stella

Festa per la protagonista di Will & Grace sulla prestigiosa Walk of Fame. Debra Messing ha ottenuto la sua stella nel firmamento hollywoodiano. Ad accompagnarla l'amica Mariska Hargitay e il creatore della nota sitcom Max Mutchnick. Debra in splendida forma indosossava in abito dorato e si è fatta fotografare insieme ai suoi vecchi compagni di avventura. Intanto cresce l'attesa per il ritorno di Will & Grace con la nona stagione: i nuovi 16 episodi andranno in onda negli Stati Uniti da questo giovedì (28 settembre), e in Italia saranno proposti in contemporanea da Premium Joi. Per la versione doppiata in lingua italiana i fan dovranno attendere fino al 13 ottobre.