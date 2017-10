Energia, Minambiente: in Africa cambio marcia per rinnovabili

Addis Abeba, (askanews) - "Questo incontro organizzato da Res4Africa è molto tempestivo. E' un momento in cui stiamo cercando di cambiare marcia per quanto riguarda l'introduzione in maniera sostanziale delle rinnovabili in Africa". Lo ha affermato in occasione della conferenza promossa ad Addis Abeba da Res4Africa sul sostegno all'implementazione dell'energia da fonti rinnovabili in Etiopia e in generale nell'area e nel continente africano, il direttore generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Francesco La Camera.

"L'Africa ha riserve di combustibili fossili provate che se utilizzate pienamente e portate in superficie renderebbero impossibile il raggiungimento degli obiettivi sul clima degli accordi di Parigi", ha aggiunto La Camera.

"Il futuro è presente - prosegue La Camera - dobbiamo cominciare oggi questo switch importante verso le rinnovabili. E l'Etiopia è un paese chiave, con un'amministrazione vogliosa di collaborare, con cui noi abbiamo un accordo bilaterale che ci permette di lavorare insieme sin dai primi momenti della preparazione dei progetti, organizzando anche nei rapporti con il sistema multilaterale con le banche il progressivo maturare dei progetti per poi arrivare anche alla possibilità che questi incontrino la finanza per essere realizzati e implementati. Quello a cui stiamo lavorando è proprio questo disegno, che consenta dalle idee di arrivare alla realizzazione dei progetti e poi alla loro gestione".