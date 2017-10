Estradate Battisti: presidio FdI al consolato brasiliano a Milano

Milano (askanews) - Una dozzina di militanti e dirigenti di Fratelli d'Italia hanno fatto un presidio al consolato brasiliano di Milano per chiedere che l'ex militante dei Pac Cesare Battisti torni in Italia per scontare la pena per i quattro omicidi per i quali è stato condannato dalla giustizia del nostro Paese. L'ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa:

"Vogliamo l'estradizione del terrorista assassino Battisti" ha affermato l'ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa davanti all'ingresso del consolato in corso Europa, ricordando che "noi siamo stati i primi a chiedere l'estradizione quando ancora Battisti era in Francia: l'allora parlamentare europeo Romano La Russa con Giorgia Meloni (a quel tempo a capo dei giovani del nostro partito) andò ad incatenarsi davanti al municipio di Parigi". "Non ottenemmo nulla perché i nostri Governi non si sono mai prodigati" ha proseguito, sottolineando che poi "Battisti è scappato grazie alla lobby che protegge i terroristi di sinistra in tutto il mondo". "Noi non desistiamo, finché non avrà pagato almeno un certo periodo di tempo in carcere - ha concluso - continueremo a chiedere che questo terrorista sconti una pena".