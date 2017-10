Estremi rimedi, serie Web irriverente sull'Italia dei trentenni

Milano (askanews) - Quali sono i problemi della vita della generazione anni '80 nell'Italia di oggi? Provano a raccontarla Francesco Francio Mazza e Daniele Balestrino, ideatori e protagonisti di "Estremi Rimedi", una web serie originale che osserva con ironia il tentativo di due trentenni milanesi, Francio e Silvio, di trovare lavoro e realizzarsi in una società in cui le opportunità sono ridotte ai minimi termini.

Online dal 10 ottobre su Youtube, i quattro episodi, grazie ad uno stile e ad un tono irriverente che tocca il surreale e il grottesco, vogliono far ridere ma anche riflettere. I due protagonisti vivono le contraddizioni della generazione "di mezzo": troppo giovani per essersi già sistemati ma troppo vecchi per sfruttare le opportunità offerte dal mondo digital. Silvio, laureato in marketing alla Bocconi e con un master conseguito all'estero, è un inguaribile ottimista, Francio invece è un pessimista cronico, vuole mantenersi grazie al talento creativo, ma le sue speranze sono mandate in frantumi da un sistema dove "non ci sono soldi".

Devono così inventarsi dal nulla il quotidiano, andando alla continua ricerca della "svolta". Contro di loro complottano la crisi economica, le rendite di posizione e la propensione a fare casino fa sì che in ogni episodio i tentativi falliscano in maniera tragicomica. Sognano un lavoro decente (magari quello per cui hanno studiato), l'amore, una famiglia, il proprio posto nel mondo. La loro ricerca diventa una metafora, irriverente ed esilarante, di una situazione esistenziale collettiva.

Con un occhio rivolto verso le nuove serie comiche americane di successo internazionale, "Estremi Rimedi" tratteggia in modo comico/satirico Milano, la città italiana al centro del discorso pubblico e dell'immaginario nazionale, prendendo di mira la mania del sushi, il rito dell'aperitivo, la Bocconi, gli improbabili neologismi, i lavori tipo "cool hunter" o "assistant shopper", l'autoreferenzialità involontariamente comica del mondo del design, della TV e della moda.