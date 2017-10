Fabrizio Gifuni: in tv porto Pippo Fava e a teatro sarò Freud

Roma (askanews) - Dal 12 ottobre Fabrizio Gifuni torna al cinema con il film di Paolo Franchi "Dove non ho mai abitato" e presto lo vedremo anche in tv nel ruolo di Pippo Fava, il giornalista siciliano ucciso dalla mafia, in "Prima che la notte" di Daniele Vicari. "E' stato un regalo veramente di valore inestimabile, perché è la riscoperta, e spero anche che lo sia anche per il pubblico quando il film andrà in onda, di un personaggio troppo poco conosciuto rispetto a quello che è stato, che ha dato, ai talenti multiformi di cui era dotato. Era scrittore, drammaturgo, grandissimo giornalista d'inchiesta, pittore. E' una storia umana, un personaggio di una vitalità debordante, quindi ci siamo divertiti molto a farlo" ha detto Gifuni.

Spazia tra cinema e televisione, ma Gifuni considera il teatro la sua vera casa. Da più di 10 anni affianca al lavoro di attore quello di drammaturgo, produttore e regista di alcuni spettacoli. Ora lo attende una grande prova come interprete, dopo lo straordinario "Lehman Trilogy", scritto da Stefano Massini e diretto da Luca Ronconi: "Quest'anno ci sarà il nuovo progetto, che sarà il progetto centrale del piccolo, cioè 'L'interpretazione dei sogni' di Freud, dove... pare una cosa semplice... farò Freud. Ed è il nuovo testo di Stefano Massini, che stava scrivendo già durante Lehman, la regia la farà Federico Tiezzi, e lo spettacolo debutterà l'ultima settimana di gennaio, fino all'11 di marzo. E questo sarà un po' l'impegno centrale di quest'anno".