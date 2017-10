Francia, scompare a Parigi a 87 anni l'attore Jean Rochefort

Parigi (askanews) - Jean Rochefort, uno degli attori più amati e popolari in Francia, è morto a 87 anni. L'attore, entrato in ospedale ad agosto, è deceduto in una struttura sanitaria di Parigi, ha precisato la figlia Clémence all'Afp.

Nato a Parigi il 29 aprile 1930, ha preso parte a 150 film, contrassegnando la sua cifra interpretativa con la sua inconfondibile voce calda e un paio di baffi aristocratici e inattuali. Cinico libertino ne "Che la festa cominci..." di Bertrand Tavernier, interpretò un flemmatico cameriere britannico in "L'uomo di Hong Kong" di Philippe de Broca, un padre di famiglia adultero in "Certi piccolissimi peccati" e l'intenso personaggio di un animatore radiofonico solitario in "Tandem" di Patrice Leconte.

La sua lunga carriera è stata coronata da tre premi César, il riconoscimento assegnato ogni anno dall'Académie des arts et techniques du cinéma ai migliori film e alle principali figure del cinema francese. L'ultimo, alla carriera, è del 1999 mentre il primo, per il ruolo in "Che la festa cominci..." è del 1976.

Il secondo César gli fu attribuito nel 1978 per "L'uomo del fiume", scritto e diretto dal regista Pierre Schoendoerffer, tratto dal suo omonimo romanzo. Una sorta di "Apocalipse now" alla francese, centrato sulla figura dell'ufficiale di marina Willsdorff, già comandante di un battello di pattuglia sul Mekong ai tempi della guerra in Indocina, in seguito combattente in Algeria e poi condannato per essersi schierato con l'esercito ribelle a de Gaulle. Immagine romanzata di un ufficiale di marina francese realmente esistito, il comandante Pierre Guillaume che una volta uscito dal carcere viveva bordo del suo veliero, l'Agathe, nel porto di Saint-Malo.

Il suo motto era: "La mia anima a Dio, il mio corpo alla patria, il mio onore a me".